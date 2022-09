A FIGURA: Jan Oblak

Há dias, o guarda-redes esloveno parecia irrecuperável para o jogo desta quarta-feira. Não só recuperou como foi determinante para a vitória da equipa espanhola com um punhado de grandes defesas. Negou o golo a Evanilson, a Eustáquio (voo incrível) e a João Mário. Diz muito sobre o Atlético quando o seu guarda-redes está entre os melhores da noite. E também sobre o FC Porto, já agora.

O MOMENTO: golo de Griezmann, MINUTO 90+11

O jogo caminhava para um empate, que até premiava mais o Atlético do que o FC Porto, mas no último lance do jogo o avançado francês apareceu ao segundo poste para dar a vitória aos espanhóis.

OUTROS DESTAQUES

Eustáquio: depois de uma primeira parte de equilíbrios soltou-se na segunda e teve muita responsabilidade no melhor período dos portistas. Ameaçou o golo em duas ocasiões e esteve à altura das exigências na estreia na Liga dos Campeões.

Taremi: estava a ser um dos melhores do FC Porto até ao momento em que foi expulso após o árbitro o expulsar com o segundo amarelo por considerar que o iraniano tentou enganá-lo numa queda na área do Atlético. As duas principais oportunidades dos dragões na primeira parte partiram de passes dele e na segunda encontrou João Mário sozinho ao segundo poste, mas Oblak negou o golo ao lateral. Hoje, como em tantas outras ocasiões, foi mais jogador de equipa do que finalizador, mas ainda rondou o golo.

Pepê: tal como em Barcelos no fim de semana, voltou a ser o escolhido por Sérgio Conceição para o lado direito da defesa. Num jogo naturalmente mais desafiante, não comprometeu e mostrou-se confortável no plano defensivo. Saiu à hora de jogo quando já estava amarelado, mas o homem que mais duelos travou com ele (Carrasco) já nem regressou para a segunda parte.