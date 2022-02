Autor do golo do Atlético de Madrid, João Félix confessou ter ficado com uma sensação «agridoce» após o empate a um golo frente ao Manchester United, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



«Fica uma sensação agridoce. Fizemos um bom jogo apesar de não termos tido muita bola. Tivemos sempre o jogo controlado, o United quase não teve ocasiões para marcar. Tiveram uma... O futebol é assim. Há muito tempo que esta é a nossa estratégia. Tentamos não sofrer e marcar pelo menos um golo. Temos de confiar nesta estratégia e tentar fazer melhor», referiu, citado pelo AS.

O internacional português marcou de cabeça, um gesto técnico que não é comum o jogador executar. O jovem avançado frisou que foi fruto do trabalho realizado na semana passada.



«É o meu segundo golo de cabeça aqui. A semana passada estive a treinar um pouco com o Vrsaljko e o Renan [Lodi] e deu resultado. Vamos continuar a trabalhar para fazer um bom final de época. Fisicamente estou muito bem, sinto-me confiante. O nosso objetivo é fazer uma boa Liga dos Campeões e no campeonato já está difícil lutarmos pelo título, mas vamos tentar garantir a qualificação para a Liga dos Campeões», disse.