João Félix espera que o Atlético de Madrid faça «um super-jogo» diante do Manchester United e consiga um triunfo na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



«Temos de continuar com a mesma atitude e mentalidade, porque a qualidade coletiva e individual vai vir ao de cima. Não tenho dúvidas que vamos fazer um grande jogo e conseguir a vitória nesta primeira mão», referiu, em declarações aos meios do clube.



O internacional português, que brilhou com um golo e uma assistência na vitória dos colchoneros em Pamplona, repartiu o mérito da boa exibição com os colegas.

«Estivemos bem, muito unidos. Fizemos um bom trabalho e conseguimos uma boa vitória. Não vou dizer que foi uma boa exibição só da minha parte, mas de toda a gente e, por isso, estamos muito motivados para quarta-feira», completou.