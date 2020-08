A TVI anunciou que mais de 1,8 milhões de espectadores assistiram à final da Liga dos Campões entre Bayern Munique e PSG, que o canal transmitiu.

«Ontem [domingo], a final da Liga dos Campeões entre o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain foi o programa mais visto da televisão portuguesa, com uma audiência média de um milhão e 894 mil espectadores, a que correspondeu uma quota de 40,8%», refere a TVI, em comunicado.

De acordo com o canal de Queluz de Baixo, que pertence à Media Capital, dona do Maisfutebol, «o pico de audiência foi obtido às 21:52 com dois milhões e 531 mil espectadores a assistirem à grande final da Champions». «A TVI foi o canal preferido dos portugueses com uma quota de 19,4%», acrescenta.

O Bayern Munique venceu o PSG por 1-0 e conquistou o sexto troféu europeu da sua história.