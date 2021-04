Ao 17.º encontro na Liga dos Campeões pelo Bayern Munique, Hansi Flick sofreu a primeira derrota na prova. O técnico dos campeões europeus acredita que é possível vencer em Paris e seguir para as meias-finais da prova.



«Os golos surgem de erros nossos. Queremos evitá-los. Todos os golos poderiam ser evitados. Mas não podemos mudar o resultado de hoje, espero que o possamos fazer na próxima terça-feira. O PSG é uma equipa muito forte, mas podemos feri-los», começou por dizer em conferência de imprensa.



Hansi Flick lamentou ainda a ausência de Lewandowski, melhor jogador da equipa, apesar da boa prestação de Choupo-Moting.



«Não há milagres. Quando um jogador da qualidade de Lewandowski não pode jogar... Tivemos as nossas oportunidades e poderíamos ter feito quatro ou cinco golos, mas não era a nossa noite», referiu.



«O Sule e o Goretzka têm lesões musculares.Vamos ver quanto tempo vão ficar de fora depois de serem reavaliados, mas é certo que não jogam no fim de semana. O PSG jogou de forma eficiente enquanto nós dominámos. Tenho de felicitar a minha equipa pela mentalidade e pelo estilo de jogo. Ainda assim, não fomos eficazes. Ainda ha um jogo por disputar e vamos dar tudo para virar a eliminatória a nosso favor. A nossa mentalidade não muda», acrescentou.



O treinador dos bávaros comentou ainda o «frango» de Neuer no lance que resultou no 1-0 a favor dos vice-campeões da Europa.



«O remate do Mabppé é perfeito e depois o relvado estava húmido. Estas coisas acontecem. Não tenho de dizer nada ao Neuer tal como não tenho de o fazer quando faz defesas de classe mundial. Acontece», disse, desvalorizando o lance.