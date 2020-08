Em quatro anos, o salto de Alphonso Davies na carreira de futebolista foi enorme. Aos 19 anos, o jovem ganês, naturalizado pelo Canadá, venceu a Liga dos Campeões pelo Bayern Munique, como uma das figuras de proa do plantel orientado por Hansi Flick.

A conquista europeia foi lembrada pelo Vancouver Whitecaps, clube que formou e projetou o lateral-esquerdo que, desde jovem, assumiu o desejo de tornar-se jogador profissional. E conseguiu.

De jogo em jogo, de golo em golo, Davies assinou, em julho de 2016, o primeiro contrato profissional pelos Whitecaps. Tinha apenas 15 anos.

Daí em diante, foi sempre a subir. Naturalizou-se canadiano com 16 anos, a mesma idade com a qual fez o primeiro jogo pela seleção. Com 17 anos, estreou-se a marcar na liga norte-americana (MLS) e as boas exibições despertaram a cobiça de clubes europeus. O Bayern Munique contratou-o no verão de 2018, por quatro épocas, até 2022.

Depois de seis jogos e um golo em 2018/2019 pela equipa principal dos bávaros, Davies assumiu-se em definitivo na época que agora termina. Fez 43 jogos, marcou três golos, foi campeão alemão e venceu a Taça, além da Liga dos Campeões. Pelo meio, viu contrato renovado até 2025.

Um currículo que também orgulha as suas origens desportivas no Canadá, numa compilação de momentos em vídeo que o emblema canadiano publicou após a vitória do Bayern ante o PSG, no Estádio da Luz.