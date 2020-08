A final da Liga dos Campeões ficou marcada em Paris por confrontos de adeptos do Paris Saint-Germain com a polícia. 148 pessoas foram detidas, das quais 108 continuam em celas policiais devido aos confrontos que ocorreram em vários sítios da capital francesa.

Au cours de la soirée de la finale de la Ligue des Champions, les forces de l'ordre ont procédé à : - 148 interpellations, notamment pour dégradations, violences ou jets de projectiles sur les #FDO... - 404 verbalisations pour non port du masque sur secteur de port obligatoire. pic.twitter.com/W0W7gFn9zP — Préfecture de Police (@prefpolice) August 24, 2020

Cinco mil adeptos do PSG assistiram à final junto ao Parque dos Príncipes, numa festa que cedo se transformou em confrontos com a polícia.

De acordo com a agência AFP, na capital, ainda estava o jogo na primeira parte e a polícia francesa atirou com gás lacrimogéneo para impedir a utilização de fogo de artifício por parte de alguns adeptos.

Segundo a página oficial do ministro do Interior francês, Gerard Darmanin, na rede social Twitter, mais de 100 pessoas tiveram que ser dispersadas, depois de «estrondos inaceitáveis» com material de pirotecnia.

Na segunda parte do jogo, os confrontos voltaram a acontecer, desta vez com a polícia a ser atacada com projéteis, o que levou à identificação de centenas de pessoas, com três delas a acabarem detidas.

Os confrontos aconteceram também nos Champs Elysees, uma das principais avenidas do coração de Paris. Houve carros incendiados, tentativas de pilhagens e carga policial com uso de gás lacrimogéneo e balas de borracha.

O ministro do Interior, Gérarld Darmanin, criticou a «selvajaria» e disse que os incidentes causaram ferimentos a 16 agentes da polícia, danos materiais em 12 estabelecimentos e queimou cerca de quinze veículos.

Durante várias horas, os manifestantes atiraram pedras e garrafas à polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo e balas de borracha de modo a dissolver os grupos.

A polícia indicou também que os agentes impuseram 404 sanções às pessoas por não usarem máscara, uma medida que tinha sido imposta como obrigatória aos Campos Elísios.

La sauvagerie de certains délinquants cette nuit : 16 agents des forces de l’ordre blessés, 12 magasins attaqués, une quinzaine de véhicules dégradés. Merci aux force de l’ordre de leurs interventions : 148 interpellations dont 108 gardes a vue à la disposition de la justice. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 24, 2020

A formação francesa disputou a primeira final da Champions da sua história e perdeu, pior 1-0, com o Bayern Munique.