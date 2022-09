Aursnes, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a vitória por 2-0 frente ao Maccabi Haifa, em jogo da primeira jornada do grupo H:



«Estrear-me? Foi bom. Assistia à Liga dos Campeões quando era jovem e seguia a competição. Senti-me bem. O coração bate um pouco mais forte, é normal. Nesta prova jogas contra boas equipas.



PSG? Acabámos este jogo. Foi um jogo duro. Agora vamos jogar contra a Juventus. Temos de nos focar na Juventus primeiro.»



[Sobre a adaptação]: «Toda a gente me tratou bem. Fui muito bem recebido. Esta equipa é fantástica, foi uma boa vitória.»