Roger Schmidt, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a vitória por 2-0 frente ao Maccabi Haifa, em jogo da primeira jornada do grupo H da Liga dos Campeões:



«Acho que foi um jogo difícil. O oponente era bom, muito forte fisicamente e que marcava homem a homem. Não foi fácil para os meus jogadores encontrarem os espaços certos e usarem-nos para atacar. Na segunda parte foi muito importante marcar cedo pelo Rafa. Depois o Grimaldo fez um golo fantástico e ajudou-nos muito. Foi um jogo muito difícil contra um bom adversário. Estamos felizes pela vitória.



Entrada do Musa? Precisávamos de energia na frente. O Gonçalo já tinha amarelo e tem jogado muito nas últimas semanas. Acho qeu o Musa foi a escolha certa. Faltava-nos essa presença física. Ele tentou o seu melhor para jogar bem. Como disse antes do jogo, precisamos de bons substitutos nos jogos.»



[Pareceu sempre calmo]: «Nunca espero um jogo perfeito. Quando disputas a Liga dos Campeões, tens de respeitar as armas dos adversários. Eles merecem jogar esta prova por algum motivo. Não foi fácil fazer as escolhas certas na primeira parte. Ao intervalo pedi paciência aos jogadores, tínhamos de trabalhar e de marcar na altura certa. Não é fácil jogar contra esta equipa.»



[Draxler não se estreou hoje]: «Está cá há pouco tempo. Hoje não foi preciso [ter entrado], mas vai ser um jogador importante nas próximas semanas.»