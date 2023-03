Já são conhecidas as escolhas de Roger Schmidt para o jogo desta terça-feira, no Estádio da Luz, com os belgas do Club Brugge, relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O treinador alemão recupera Chiquinho para o meio-campo, em detrimento de David Neres e faz subir Aursnes para a frente de ataque. Destaque ainda para a estreia do jovem italiano Cher Ndour no banco da equipa principal da equipa de Roger Schmidt.

Do lado da equipa belga, o ex-benfiquista Yaremchuk também vai ser titular esta noite.

As equipas oficiais:

BENFICA: Vlachodimos; Bah, António Silva e Otamendi, Grimaldo; Florentino e Chiquinho; Aursnes, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos.

Suplentes: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Neres, Gonçalo Guedes, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Rafael Rodrigues, Cher Ndour, João Neves e Morato.

CLUB BRUGGE: Mignolet; Clinton Mata, Mechele e Sylla: Buchanan, Nielsen, Vananken, Sowah e Meijer; Lang e Yaremchuk.

Suplentes: Bursik, Odoi, Jutglá, Onyedika, Rits, Boyata, Nusa, Talbi e Cissé Sandra.