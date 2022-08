O Benfica realiza esta terça-feira o primeiro jogo oficial da temporada 2022/23 ao receber os dinamarqueses do Midtjylland no Estádio da Luz, em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Liga dos Campeões que poderá acompanhar AO VIVO no Maisfutebol.

Olhando para os últimos três jogos de preparação do Benfica, não será difícil adivinhar o onze que Roger Schmidt vai lançar esta noite no relvado da Luz. O treinador alemão repetiu praticamente a mesma equipa, alternando apenas o guarda-redes na baliza, deixando poucas dúvidas quanto às suas apostas para este início de temporada.

Apenas uma dúvida depois de Grimaldo, a par de Weigl, ter ficado no ginásio no último treino. Em princípio, o lateral espanhol não participou no treino conjunto apenas por precaução e estará disponível para o jogo desta noite. Caso contrário, Ristic está recuperado e também integra as opções de Roger Schmidt.

Veja as equipas prováveis na galeria associada