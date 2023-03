Gonçalo Ramos marcou dois golos na goleada do Benfica ao Club Brugge (5-1), dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e fez história na prova.



O avançado, de 21 anos, tornou-se no português mais novo de sempre a bisar na fase a eliminar da Champions. Foi a UEFA que fez precisamente referência ao feito do atacante.



Recorde os golos de Ramos nos vídeos associados ao artigo.



The youngest Portuguese player to score twice in a knockout stage match ⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/TedbjCSn9G — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 7, 2023