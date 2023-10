Jonas, antigo avançado do Benfica, está esta terça-feira no Estádio da Luz para assistir ao jogo com Real Sociedad, da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

«É sempre bom voltar a casa. Quando recebi o convite do Benfica para estar aqui nesta noite mágica e especial, assistir a uma grande competição como é a Champions, fiquei muito feliz», confessou aos microfones da CNN Portugal.

O antigo internacional brasileiro revelou ainda o que diria aos jogadores do Benfica caso estivesse no balneário.

«Que aproveitem a atmosfera do Estádio da Luz, diante de 60 mil adeptos, o que dá mais força, mais ânimo e empolga mais. Na minha altura, gostava de jogar aqui na Luz porque sabia que estavam 60 mil todos os jogos. Temos de aproveitar isso, que a nossa força, para podermos vencer», frisou Jonas, antes de lançar um prognóstico.

«A Champions é uma competição diferente do campeonato português. A Real Sociedad é uma grande equipa, tem feito boas temporadas em Espanha, mas o Benfica é muito forte em casa, acho que vai fazer muitos golos e vencer», concluiu.