Otamendi foi o jogador escolhido para fazer a antevisão ao jogo com o Salzburgo. Em conferência de imprensa, o defesa admitiu que o Benfica não vive um bom momento, mas que o que aconteceu a Roger Schmidt no encontro com o Farense foi uma injustiça.

«Acho que foi uma injustiça e que podia ter sido evitado. Os adeptos têm de apoiar nos momentos bons e mau. Ganhámos a Supertaça, estamos a um ponto do líder. No jogo com o Farense a bola não quis entrar, algo que não aconteceu no ano passado. Temos de tentar melhorar jogo a jogo. Temos de entrar no caminho certo. As coisas não estão a sair, mas temos de continuar a tentar. Queremos terminar o ano da melhor forma, a vencer nas diferentes competições.»

Otamendi lamentou ainda a ausência, por castigo, de António Silva. O capitão do Benfica disse ainda que as águias vão fazer de tudo para continuarem na Europa.

«Claro que o António Silva não vai estar, para o grupo ele é um jogador importante. Todos os jogadores têm trabalhado bem, agora é o treinador que decide. Quero ajudar o meu colega a ter a tranquilidade necessária. Temos de estar prontos para um jogo complicado, mas queremos continuar na Europa.»

O Benfica defronta esta terça-feira o Red Bull Salzburgo. O apito inicial do árbitro está marcado para as 20h. Para seguir para a Liga Europa, a equipa de Roger Schmidt tem de vencer o conjunto austríaco por uma diferença de dois golos.