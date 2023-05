Após o empate contra o Manchester City, Carlo Ancelotti deixou alguns reparos à atuação do árbitro português, Artur Soares Dias.



«A bola pareceu-me ter saído no lance do golo do City. Na jogada anterior, era canto a nosso favor. O árbitro não esteve muito atento. Mostrou-me um cartão amarelo, disse-lhe que os cartões são para mostrar a quem está em campo (...) Se já me passou a fúria? Sim. Saímos com boas sensações», disse o técnico do Real Madrid, na flash interview da ESPN.



Mais tarde, já na sala de imprensa do Bernabéu, o italiano voltou a falar de arbitragem. «Pequenos detalhes... não viu um canto a nosso favor. Não esteve muito atento. Deu-me um cartão amarelo e eu disse-lhe que não estava a jogar. Havia jogadores em campo que mereciam mais o cartão amarelo. Não era um árbitro atento», reiterou.



Com um golaço de Vinícius Júnior e outro de Kevin De Bruyne, Real Madrid e City empataram a uma bola, esta noite, na capital espanhola.



