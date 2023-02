O Real Madrid partiu esta segunda-feira para Inglaterra com uma novidade, isto porque Karim Benzema seguiu viagem com a restante comitiva merengue, após ter falhado o encontro de sábado com o Osasuna.

Em sentido contrário, Toni Kroos e Tchouaméni são baixas confirmadas e não integram a lista de convocados, que conta com a inclusão de Álvaro Rodríguez, jovem do Castilla que se estreou no campeonato espanhol no último fim de semana.

Segundo o jornal AS, Benzema participou apenas em parte do treino deste domingo, enquanto Kroos está a contas com uma gastroenterite e Tchouaméni com gripe. Estas duas ausências juntam-se às de Ferland Mendy e Mariano Díaz.

Real Madrid e Liverpool defrontam-se esta terça-feira em Anfield, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, às 20h00.