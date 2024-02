Mehdi Taremi, Zaidu e Marcano foram as ausências notadas nos 15 minutos do treino do FC Porto abertos à comunicação social.



Na derradeira sessão antes do jogo contra o Arsenal, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, os três jogadores não estiveram no relvado. O treino começou com um ligeiro atraso e o plantel fez uma corrida ligeira antes de iniciar exercícios de ativação.



Lembre-se que o iraniano tem uma lesão no adutor da coxa direita e é baixa para o duelo com os ingleses. O avançado junta-se a Zaidu, que sofreu lesão grave no joelho esquerdo na partida contra o Estrela da Amadora, e a Marcano, ausente há vários meses.



Nota ainda para a presença de João Mendes e Bernardo Folha, atletas habitualmente utilizados na equipa, às ordens de Sérgio Conceição.



O Dragão vai estar lotado para o embate entre portistas e «gunners», agendado para as 20h00 desta quarta-feira. O jogo será transmitido em canal aberto pela TVI e também no site e APP do Maisfutebol.