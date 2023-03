Depois da derrota em Milão, o FC Porto vai tentar dar a volta à eliminatória frente ao Inter de Milão.



Os dragões têm encontro marcado com o vice-campeão transalpino para as 20h00 desta terça-feira, no Dragão.



Lembre-se que os italianos triunfaram no Giuseppe Meazza por 1-0 graças a um golo de Romelu Lukaku (86m) numa altura em que os campeões nacionais jogavam reduzidos a dez elementos por expulsão de Otávio.



O Maisfutebol vai estar no Dragão para lhe contar tudo AO MINUTO do FC Porto-Inter de Milão.