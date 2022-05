Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid, herói da conquista da Liga dos Campeões, em declarações no final do jogo:

«É incrível, tantos anos, tanto trabalho. Vim para o clube da minha vida. Vi muitos a criticar-me. Hoje mostrámos quem é o Rei da Europa. A minha exibição? Senti-me bem nas últimas semanas e a partir do momento em que fazemos a primeira defesa... Ninguém me poderia tirar este desejo de ganhar a Liga dos Campeões. Pelos meus filhos que eu tinha de ganhar uma. A defesa ao remate de Salah foi uma loucura, tive que a ir buscar bem longe. Só tenho pena pelo meu irmão, que vai casar-se amanhã e eu não posso estar lá. Na segunda-feira há outro casamento civil e eu estarei lá.»