Com o Benfica sem hipóteses de seguir na Liga dos Campeões, Roger Schmidt foi questionado se o dérbi de Lisboa seria decisivo para a sua continuidade no cargo e preferiu deixar a resposta para o jornalista que lhe colocou a pergunta.



«Tu próprio podes responder a isso», disparou, antes de abandonar a sala de imprensa do estádio Anoeta depois da derrota frente à Real Sociedad (3-1).



Lembre-se que os campeões nacionais defrontam o Sporting, na Luz, às 20h30, no próximo domingo.