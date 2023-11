Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do Anoeta, após a derrota por 3-1 frente à Real Sociedad, que deixou a equipa sem hipóteses de chegar aos oitavos de final da Champions:



«Parabéns à Real Sociedad pela vitória e pela qualificação para a fase seguinte. Mereceram. Não fomos bons o suficiente nos outros jogos e por isso, ficámos fora. É muito desapontante, mas este jogo mostrou a diferença entre eles e nós. A intensidade do adversário, o foco, a união, a Real foi melhor que nós em todos os aspetos. O jogo estava praticamente decidido ao intervalo. Estamos muito desapontados, eu em especial.



Se a equipa não está preparada para um jogo deste nível na Champions, acaba por ser responsabilidade minha. Temos de refletir sobre a nossa abordagem. Foi uma exibição muito desapontante.



Jogámos mal na primeira parte. O começo de jogo não foi bom, sofremos num canto curto e perdemos confiança. Mas não pode servir de desculpa. Mostrámos no ano passado que conseguimos jogar a este nível. Não estamos a jogar com a mesma concentração e com o mesmo foco do passado. Na minha opinião, não estávamos prontos para o jogo de hoje e se assim é a responsabilidade é minha. Tenho de preparar os jogadores nos aspetos táticos, no aspeto motivacional e ao olhar para o desempenho que tivemos. Hoje fiz um mau trabalho.»