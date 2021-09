Pepe falhou o treino do FC Porto nesta segunda-feira, o último antes do confronto com o Liverpool, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A presença do defesa-central internacional português no jogo com o conjunto inglês fica assim mais complicado, numa situação que Sérgio Conceição poderá esclarecer mais tarde, em conferência de imprensa.

Recorde-se que o jogador de 38 anos fez uma lesão muscular no jogo com o At. Madrid e tem feito tratamento desde então.

Quem também não esteve no treino foi Chancel Mbemba, que também vai falhar o jogo com o Liverpool depois de ter sido expulso em Madrid.