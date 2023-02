Rafael Leão foi eleito o melhor em campo na vitória do AC Milan frente ao Tottenham, em San Siro, numa partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. No final do encontro, o internacional português elogiou o desempenho dos rossoneri e considerou que estes mereciam ter vencido com maior conforto.



«Estou muito contente pela minha equipa. Sabíamos que este era um grande jogo. Quem jogou de início ou entrou sabia o que tinha de fazer contra uma equipa forte. Hoje fizemos um belo trabalho e conseguimos um grande resultado», começou por dizer, aos meios da UEFA.



«Na minha opinião devíamos ter vencido por 3-0 porque tivemos várias oportunidades para marcar outra vez. Mas o mais importante foi ganhar», acrescentou.



O avançado, de 23 anos, explicou o que Pioli lhe pediu antes do embate com os ingleses.



«Durante a semana o treinador [Pioli] mostrou-me como tirar vantagem do espaço que iria haver, de como tinha de segurar a bola e de rodar para partir no um contra um ou encontrar os meus companheiros. Fizemos o nosso trabalho, mas ainda temos um jogo em Londres. Vai ser difícil, mas tentar ganhar», concluiu.

A segunda mão entre Tottenham e AC Milan está agendada para dia 8 de março, em Londres.