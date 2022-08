Otamendi, capitão do Benfica, em declarações na flash interview da CNN, após a vitória frente ao Dínamo Kiev (3-0), na segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões e que deu o apuramento para a fase de grupos da prova:



«Preparámo-nos para isto. Sabíamos que tínhamos uma qualificação para alcançar. É lindo jogar a Champions. Na época estivemos muito bem nesta prova. Hoje entrámos com mentalidade de ganhar, de garantir o apuramento e de estar entre as melhores equipas.



Tento ser positivo e não dar nada por perdido. Tento sempre alertar os mais jovens a darem o melhor nos treinos para quando chegarem aos jogadores e fazerem ainda melhor. Os mais velhos tentam passar essa experiência aos mais jovens.»



[Está no melhor momento da carreira em termos físicos?]: «Preparei-me para chegar ao início da época da melhor maneira. Há muito tempo que não fazia pré-temporada por causa do Campeonato do Mundo e da Copa América. Não tive oportunidade. A verdade é que preparei-me da melhor maneira para o início desta época. Espero que seja uma temporada grandiosa para todos.»