Na véspera de novo duelo diante da Real Sociedad, a contar para a fase de grupos da Champions, Roger Schmidt passou em revista os três primeiros jogos do Benfica na competição.



«Principalmente na Champions, tivemos problemas no primeiro jogo, com penáltis e vermelhos, e depois, no segundo jogo, com algumas lesões. Não queremos dar desculpas, mas não foi um começo perfeito. Nos últimos jogos tivemos uma boa reação e vencemos os últimos dois. Alterámos a formação e essa é uma opção para amanhã [quarta-feira]», referiu, em conferência de imprensa.



«Analisámos os jogos e nos últimos estivemos melhores no aspeto defensivo. Não concedemos muitas situações de golo aos adversários. Mesmo frente à Real Sociedad, não fizemos um jogo de alto nível, mas não concedemos muitas oportunidades. Mantivemos um futebol de ataque, mas temos de melhorar. No último ano e meio criámos muitas ocasiões de golos, mas temos de marcar mais golos, é o que falta à equipa. Só se fizermos golos é que podemos ganhar jogos. Com confiança e rotinas, podemos melhorar», acrescentou.



O técnico alemão revelou ainda que o arranque desastroso na Liga dos Campeões foi tema de conversa com Rui Costa, presidente do clube que no início da temporada expressou a ambição de ganhar a competição.



«Ele quer passar aos oitavos de final tal como a equipa. Falamos sempre. Sabemos qual é a nossa situação. Comprámos bons jogadores, mas também perdemos outros que eram importantes. Temos de construir uma equipa. Às vezes, isso acontece rapidamente como no ano passado, outras vezes é preciso masi tempo. Há jogadores que precisam de mais tempo de adaptação à equipa. Essa é a nossa situação. Mas temos uma equipa muito boa e temos de prová-lo na Champions. É crucail ganhar», disse.



A Real Sociedad recebe o Benfica, esta quarta-feira, às 17h45. O Maisfutebol vai estar no Anoeta para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o jogo.