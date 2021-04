Mateo Kovacic negou que o balneário do Chelsea tenha celebrado após saber que ia defrontar o FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões, tema que Pepe também abordou na antevisão ao jogo desta quarta-feira, referindo que o FC Porto «respeita sempre os adversários independentemente do nome».

«É estranho ouvir isso do Pepe, porque eu joguei com ele durante alguns anos [n.d.r.: entre 2015 e 2017]. Não sei o que ele realmente quis dizer com isso ou se afirmou tal coisa. Não comemorei e, quando jogávamos no Real Madrid, sabíamos que nestas fases não há adversários de sorte ou maus», referiu o médio croata em conferência de imprensa, que deixou elogios ao ex-companheiro.

«O Pepe é uma pessoa adorável, um colega de equipa maravilhoso e foi fantástico comigo no Real Madrid. Adoro-o como jogador e pessoa. É um lutador e traz um forte espírito e muita experiência à sua equipa. É um defesa muito difícil de defrontar, mas os nossos avançados estão habituados a enfrentar essas dificuldades na Liga inglesa», disse.

Kovacic elogiou também o conjunto português, que está entre os oito melhores da Europa depois de ter deixado pelo caminho a Juventus. «É uma boa equipa e vimos isso frente à Juventus. Eliminaram um colosso, mostrando união e um grande espírito. Será um jogo difícil, tal como todos os outros jogos desta competição, mas toda a equipa está concentrada», vincou.

Recorde-se que o Chelsea vem de uma goleada caseira por 5-2 sofrida diante do West Bromwich Albion. «Foi um jogo estranho. Começámos muito bem, mas depois aconteceram dois ou três erros, tivemos uma expulsão e sofremos dois golos antes do intervalo. A partir daí ficou difícil de recuperar, pelo que aprendemos a lição», garantiu Kovacic, que desvalorizou a discussão entre o guarda-redes Kepa e o defesa Antonio Rudiger no treino de domingo. «Já estão bem um com o outro e queremos atingir os nossos objetivos.»

O médio da equipa inglesa considerou que o poderio financeiro de uma equipa face à outra não traz qualquer vantagem. «Precisamos de mostrá-lo em campo», apontou.