Na véspera do Chelsea-Atletico de Madrid, Rudiger teceu rasgados elogios a João Félix. Na opinião do alemão, o internacional português é «um jogador diferente e que tem algo de especial».



«É um grande talento, jovem e diferente. Encanta-me vê-lo jogar. Tem algo de especial», disse defesa dos londrinos.



O internacional germânico revelou ainda que esteve perto de sair para o PSG numa altura em que era pouco utilizado pelo ex-técnico Frank Lampard.



«Estava tapado, embora essa não seja a palavra correcta. Considerei mudar-me para o PSG, mas não aconteceu. Estava decepcionado porque sabia que não ia jogar muito. Falei com Lampard, acabei por entrar na convocatória, fiz um par de jogos e continuei a trabalhar. Antes da saída de Lampard joguei e agora as coisas estão a correr-me bem. O clube sempre me tratou bem e nunca me disse para sair assim como o Lampard. As saídas por empréstimo não aconteceram, mas o clube nunca disse diretamente que me queria emprestar», contou.



Em relação ao jogo com os colchoneros, líderes da Liga espanhola, Rudiger frisou que o 1-0 não é suficiente para dar a eliminatória como resolvida.



«Ainda temos muito trabalho por fazer. Não podemos aceitar o 1-0. No futebol de alta competição é preciso fazer sempre mais», concluiu.



Chelsea e Atlético de Madrid jogam, esta quarta-feira, a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões a partir das 20h00, em Stamford Bridge.