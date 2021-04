Thomas Tuchel considera que o Chelsea vai ter de enfrentar dificuldades na segunda mão frente ao FC Porto, apesar da vantagem por 2-0 nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

«O FC Porto é uma equipa orgulhosa, que joga com muita paixão», começou por dizer o técnico dos londrinos, numa conferência via zoom a partir de Sevilha, onde a equipa londrina já se encontra instalada: «Nem sempre funciona o jogo direto. Por vezes, a nossa qualidade resulta, outras não conseguimos encontrar oportunidades. Eles conseguiram fazer pressão e criar perigo no ataque, sobretudo na primeira parte. Tivemos momentos difíceis na primeira mão, mas temos de aceitar que isso acontece perante equipas como o FC Porto, tal como aconteceu ao Manchester City ou à Juventus.»

O treinador do Chelsea descarta que a equipa possa entrar em campo de forma mais expectante dada a vantagem de dois golos que tem na eliminatória:

«Não mudamos a nossa abordagem ao jogo. O foco está em nós, em aproveitar todas as oportunidades. Nesse sentido, este será um jogo de abordagem mais simples para o FC Porto: é entrar em campo para marcar três golos. Para nós, se começamos a fazer contas, perdemos a cabeça. O que é para nós um resultado? Controlar o 1-0 ou não arriscar num 2-0? Teremos de fazer o nosso melhor amanhã. Esperar o melhor dos jogadores em campo e daqueles que estão no banco, ou melhor, na bancada, para entrar.»

Tuchel garante que a equipa não está para já minimamente preocupada para o jogo da meia-final da Taça de Inglaterra, no próximo sábado, frente ao Manchester City, e mostra-se cauteloso sobre a candidatura do Chelsea à conquista do título de campeão da Europa: «Estamos focados amanhã no que podemos fazer perante uma equipa forte, como o FC Porto. [...] O Chelsea é um clube que tem uma cultura de qualidade e não há nenhum clube nesta fase que não trabalhe para chegar à final da Liga dos Campeões. Mas primeiro temos de ganhar jogos e depois títulos. Podemos continuar a falar por horas e horas, mas não há desafio maior do que o próximo. Temos de ganhar. É bom não esquecer que estamos na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.»

Para o jogo de amanhã, o segundo da eliminatória no Sánchez-Pizjuán, o treinador alemão pondera lançar N’Golo Kanté, recuperado de lesão muscular: «Ele perdeu alguns treinos e como ainda não estava em forma tinha de sair do banco no jogo contra o Crystal Palace. Vou ver logo como ele está no treino e decidir se pode começar amanhã a titular ou se entra nos 15, 20 minutos finais. É importante para nós podermos contar com um jogador como ele nessa fase do jogo.»

O Chelsea faz às 18h30 [19h30 locais] um treino de adaptação ao Estádio Sánchez-Pizjuán. O jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões entre Chelsea e FC Porto disputa-se amanhã, às 20 horas.