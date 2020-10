Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Etihad, após a derrota frente ao Man. City por 3-1, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões:



«Acho que não merecíamos uma equipa de arbitragem tão fraquinha. Contestámos o nosso VAR, mas estes árbitros internacionais têm muito a aprender na Cidade do Futebol. Em relação ao jogo, o Man. City sentiu dificuldades, sobretudo na primeira parte. Surpreendemos o City na forma como defendemos e saímos para o ataque. Foi um jogo bem conseguido até aos 60 minutos quando houve outro erro de arbitragem. Uma não falta, dá origem a uma falta. É um resultado injusto, pesado e no qual a equipa de arbitragem teve peso.



«O penálti do Manchester City não devia ter existido. Acho que o erro mais pesado foi aos 60 e tal minutos, estava a preparar para meter mais peso no jogo para chegarmos à frente de forma mais perigosa. Estando 1-1 com a equipa organizada e a fechar todos os caminhos que podiam levar o City a criar perigo, acontece mais um erro de arbitragem. Esse foi o momento do jogo. Tivemos de correr atrás do prejuízo, mudámos algumas peças, mas não fomos capazes de dar a volta. Olhando para a nossa exibição, e ao contrário do que aconteceu sábado, estou muito satisfeito com os jogadores. Deram uma resposta fantástica dentro de uma estrutura que não é a habitual.»



[Diálogo com Guardiola nos instantes finais do jogo]:



«A discussão com o senhor José Guardiola [ndr: Josep Guardiola], além da forma como comunicava com os jogadores da minha equipa, como comunicava com o árbitro... Agora compreendo quando se referiu na antevisão ao peso que o banco do FC Porto tinha em relação a isso. Ele foi um exemplo fantástico disso. Além do jogo, falou do nosso país com palavras menos bonitas. Quem não sente não é filho de boa gente, tive de responder. O Guardiola não teve uma postura agradável nem o banco do City. Quem tinha mais razões de queixa era o banco do FC Porto, porque fomos muito prejudicados.»



[Terceiro jogo sem vencer]:



«Tem o peso de perdermos e não gostarmos de perder. Um clube como o nosso está habituado a ganhar. Temos de pensar no campeonato, que é o objetivo mais importante. Depois falaremos do Olympiakos. Os objetivos estão intactos, já provámos que somos capazes de chegar ao final felizes. Cabe-nos dar a volta por cima, trabalhando com máxima seriedade e competência para que no fim possamos sorrir. Ninguém gosta de perder ou deixar pontos pelo caminho, mas estamos aqui para dar a cara. Os objetivos do FC Porto são ganhar o campeonato e passar a fase de grupos da Liga dos Campeões.»