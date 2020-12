Declarações de Otávio, jogador do FC Porto, à TVI24, após a vitória por 2-0 ante o Olympiakos, no Pireu, em jogo da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«Fico feliz por ter marcado, mas principalmente pelo trabalho da equipa nos 90 minutos. Belo trabalho, bela vitória, estamos qualificados.»

[Mudanças no onze, com quatro da formação e cinco reforços:] «Mostra a força do plantel, os reforços são bem acolhidos, os miúdos também. Acho que damos tranquilidade para eles, acho que fizeram um grande jogo. Tanto o João Mário, como o Romário, o Diogo Leite, vários. E é isso que importa. Agora é descansar e preparar o próximo jogo.»

[Pepe e Sérgio Oliveira a intervir de fora:] «O Pepe é capitão, não só dentro do campo. Está sempre connosco, isso é bom e fico mais tranquilo, ele fala de fora e conseguimos escutar também.»