A ausência de Gareth Bale dos convocados do Real Madrid para o duelo desta sexta-feira com o Manchester City deu que falar, sobretudo pelo facto de Zinedine Zidane até ter incluído o castigado Sergio Ramos na comitiva que seguiu para Inglaterra

Na antevisão à partida que decidirá quem segue para os quartos de final da Liga dos Campeões, que vão realizar-se em Lisboa, Zinedine Zidane responsabilizou o galês pela ausência dos convocados, mas não quis alongar-se em explicações.

«Dizem-se muitas coisas. Temos uma relação de respeito entre treinador e jogador. É uma conversa privada, só posso dizer que preferiu não jogar e o resto é entre mim e ele», referiu o treinador do Real Madrid, dizendo que o resto do assunto fica no balneário.

Recorde-se que na 1.ª mão, realizada em fevereiro no Estádio Santiago Bernabéu, o Manchester City vence por 2-1.