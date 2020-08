O PSG divulgou nas redes sociais um vídeo de Neymar a bater um livre direto: com a mestria habitual, o brasileiro colocou a bola «na gaveta» e nem uma barreira mista de bonecos e defesas conseguiu evitar que a bola entrasse no ângulo.

A poucos dias do recomeço da Liga dos Campeões, este pode ser um aviso para o jogo com a Atalanta, agendado para dia 12 no Estádio da Luz. Nesta temporada, na maior competição europeia de clubes, o brasileiro soma três golos em quatro jogos, tendo marcado nas duas mãos do confronto com o Dortmund, dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.