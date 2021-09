O Sporting enviou uma lista definitiva de 23 jogadores à UEFA para a participação na fase de grupos da Liga dos Campeões, sendo o espanhol Pablo Sarabia, o mais recente reforço, a novidade e o nome mais sonante entre os eleitos do treinador Ruben Amorim.

Além de Sarabia, outros três nomes vindos da equipa B saltam à vista no elenco principal, a dita lista A: o lateral-direito português Gonçalo Esteves, de 17 anos, o extremo moçambicano Geny Catamo, de 20 anos, bem como o lateral-esquerdo espanhol José Marsà, de 19 anos.

Recorde-se que a lista A nunca pode ter mais de 25 jogadores e dois deles têm sempre de ser, no mínimo, guarda-redes. O Sporting leva três: Adán, André Paulo e João Virgínia. Todos os reforços foram inscritos.

A lista A do Sporting para a Champions:

Guarda-redes: Antonio Adán, André Paulo, João Virgínia

Defesas: Matheus Reis, Feddal, Coates, Luís Neto, Rúben Vinagre, Pedro Porro, Ricardo Esgaio, José Marsà, Gonçalo Esteves

Médios: João Palhinha, Bruno Tabata, Matheus Nunes, Manuel Ugarte, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança

Avançados: Jovane Cabral, Nuno Santos, Pablo Sarabia, Paulinho, Geny Catamo.

Há ainda a lista B, ainda não conhecida e que pode ser alterada constantemente e ter um número ilimitado de jogadores, podendo ser enviada pelos clubes à UEFA até às 23 horas (de Portugal Continental) do dia anterior a um jogo. Esta lista pode ter jogadores nascidos a partir de 1 de janeiro de 2000, mas jogadores de 16 anos podem estar na mesma, caso façam parte dos quadros do clube há dois anos seguidos, conforme dita a UEFA.

Os leões estão no grupo C, juntamente com Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas.