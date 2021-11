A receção do Bayern Munique ao Barcelona, na última jornada da Liga dos Campeões, pode realizar-se sem adeptos no Arena de Munique depois de conhecidas as últimas restrições anunciadas pelo governo alemão para combater o aumento exponencial de casos de covid-19 no país.

Entre as novas restrições agora anunciadas estão a redução para 25 por cento da capacidade dos estádios, o que ditaria um máximo de 19 mil adeptos nas bancadas do Arena de Munique, mas, além disso, o governo da Baviera está a equacionar impor um recolher obrigatório na região a partir das 22h00, o que afastaria por completo a possibilidade de haver público nas bancadas.

No entanto, em relação a esta última restrição, os clubes aguardam ainda pela possibilidade de serem incluídos no regime de exceções nos jogos da próxima semana.

Recordamos que o Bayern Munique, líder do Grupo E, com 12 pontos, já está qualificado para os oitavos de final, mas o Barcelona ainda vai discutir com o Benfica o segundo lugar do grupo. A equipa catalã, com seis pontos, recebe a equipa de Jorge Jesus, que soma quatro pontos, na próxima terça-feira, antes da deslocação a Munique.