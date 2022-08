Karim Benzema foi eleito melhor jogador da última edição da Liga dos Campeões, como já se esperava, depois de ter sido o melhor marcador da competição, com quinze golos, e de ter conquistado o seu quinto título europeu com a camisola do Real Madrid.

O goleador francês destacou-se à frente do guarda-redes Thibaut Courtois, também do Real Madrid, e do médio Kebn de Bruyne, do Manchester City, que também estavam nomeados para este prémio.

Além do melhor jogador, o Real Madrid também elegeu o melhor treinador, Carlo Ancelotti, que conduziu a equipa merengue à conquista do 14.º título na Liga dos Campeões.