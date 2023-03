Multiplicam-se os casos de violência entre adeptos do Nápoles e do Eintracht Frankfurt, agora na cidade italiana, mesmo tendo em conta a decisão do governo italiano de impedir que os adeptos alemães possam assistir ao jogo desta noite no Estádio Diego Armando Maradona.

O jogo da primeira mão, em Frankfurt, que o Nápoles venceu por 2-0, já tinha ficado marcado por confrontos entre adeptos «ultras» das duas equipas, o que levou o Ministério do Interior italiano a decidir fechar as portas aos visitantes na segunda mão.

Ainda assim, centenas de adeptos alemães têm viajado para Nápoles para apoiar a equipa o mais próximo possível. Na terça-feira à noite já houve registo de distúrbios em Nápoles, com um ataque a um bar na Praça Bellini da parte de ultras do Eintacht que arremessaram garrafas e outros objetos contra o estabelecimento que, na altura, estava encerrado.

Mais tarde, na via Vespucci, que faz a ligação entre o aeroporto e o centro da cidade, um grupo de cerca de duas dezenas de adeptos do Nápoles atacaram um autocarro que transportava adeptos alemães e que estava a ser escoltado pela polícia italiana. O referido autocarro foi bombardeado com garrafas, pedras e petardos, mas não há registo de feridos.

