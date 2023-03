O Eintracht Frankfurt vai jogar em Nápoles a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões sem adeptos.



De acordo com o clube a decisão foi tomada pelo Ministro do Interior italiano. «O Eintracht Frankfurt foi informado na manhã da última segunda-feira pela UEFA que o Ministro do Interior italiano iria publicar hoje (terça-feira) um regulamento que bane o clube [Nápoles] de vender bilhetes aos adeptos do Eintrach Frankfurt para a segunda mão, em 15 de março», lê-se no comunicado das Águias de Frankfurt.



«Isto vai incluir todo o contingente de 2.700 adeptos visitantes, incluindo 2.400 no setor visitante que o Eintracht tinha direito», acrescentaram os alemães.

Recorde-se que na primeira mão os adeptos de Frankfurt e Nápoles envolveram-se em confrontos na Alemanha. O jogo terminou com a vitória dos transalpinos por 2-0.