Jordi Cruyff, dirigente do Barcelona, abordou o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os blaugranas estão inseridos no mesmo grupo que o Bayern, o Benfica e o Dínamo de Kiev.



O holandês, filho da antiga lenda do clube Johan Cruyff, mostrou-se confiante no desafio que os catalães vão ter pela frente.



«Na Champions não há jogos fáceis ou grupos fáceis, todo o mundo compete e todo o mundo está motivado. É uma competição especial, mas temos de pensar em nós mesmos e, se formos fortes, irá correr bem», assegurou.

«Creio que em todas as edições há grandes equipas. Cada uma tem as suas armas e o Bayern é um dos adversários mais complicados, mas estaremos preparados. Cada jogo é diferente, cada equipa tem os seus pontos fortes, mas temos de pensar em nós próprios, somos o Barcelona e temos de demonstrar aquilo de que somos capazes», acrescentou.