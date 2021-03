Arrigo Sacchi, histórico treinador do Milan e da seleção italiana entre as décadas de 80 e 90, foi um dos espectadores atentos ao recente jogo entre o FC Porto e a Juventus, que deu aos azuis e brancos a passagem para os quartos de final da Liga dos Campeões.

O ex-técnico deixou rasgados elogios à equipa de Sérgio Conceição. «Neste momento não é uma equipa de primeiro nível europeu, mas é muito organizada e move-se de forma harmoniosa. Sai sempre a jogar com a bola dominada, tem criativos e jogadores funcionais para o futebol que querem praticar. Além disso, mostraram muita motivação e coragem», referiu em declarações à Gazzetta dello Sport.

Para Sacchi, a vitória do FC Porto confirmou duas coisas. «O futebol português está a crescer, ao contrário do nosso. Em Portugal, Espanha, Holanda, América do Sul e no resto do Mundo as emoções, o entretenimento e o bem jogar são componentes essenciais. Aqui em itália não: temos um histórico que nos condena. No estrangeiro joga-se de forma completamente diferente. O futebol é um desporto coletivo e ofensivo no resto do Mundo, mas connosco é mais individual e defensivo», apontou.