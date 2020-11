Arthur realizou uma primeira parte aquém frente ao Ferencváros e foi substituído ao intervalo. No final do encontro, o técnico da Juventus, Andrea Pirlo, explicou que o internacional brasileiro estava com dores de estômago.



«Ele não estava bem desde o início. Tinha problemas de estômago e queria tirá-lo aos 20 minutos. Ele quis terminar a primeira parte e então passou a jogar um pouco mais à frente, mas estava com dificuldades em respirar e correr. Neste momento jogamos com dois avançados e dois jogadores por fora, sendo que um deles é um médio com características mais ofensivos», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.



O treinador da Vecchia Signora abordou ainda o momento de forma de Morata. O avançado espanhol leva seis golos em sete jogos desde que voltou a Turim.



«Falo com frequência com os meus jogadores, mas depois eles é que vão para o campo e tomam as decisões. Em alguns momentos, os avançados podiam ter definido melhor, mas no geral estiveram bem», limitou-se a dizer.