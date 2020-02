A Juventus perdeu frente ao Lyon, em França, e está obrigada a virar a eliminatória em Turim. Minutos após o apito final, Sarri já tinha bem claro qual o problema da sua equipa no jogo.



«Circulámos a bola lentamente na primeira parte. Por isso, quando perdemos a bola, sofremos. Foi o que nos aconteceu. Sofremos golo quando o De Ligt estava fora do terreno de jogo a receber assistência. A segunda parte foi melhor, mas na Liga dos Campeões a margem de erro é muito pequena», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O técnico de 61 anos insistiu na ideia da circulação lenta e previsível da Vecchia Signora.



«Infelizmente não consegui passar o conceito de mover a bola rápido. Por sorte ainda temos noventa minutos para passar. Estivemos mal posicionados e fizemos movimentos errados, mas tudo se resume ao facto de movermos a bola lentamente. Ontem no treino a bola andou duas vezes mais rápido. Melhorámos na segunda parte, sobretudo no último terço», referiu.