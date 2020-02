Cristiano Ronaldo teve uma noite agitada em Lyon, onde a Juventus foi derrotada pela equipa local, por 1-0, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O internacional português não marcou, mas esteve em destaque várias vezes: aos 84 minutos, por exemplo, pediu penálti depois de um lance na área com Denayer.

Depois, já nos descontos, Ronaldo picou-se com Marçal, antigo jogador do Benfica, depois de o lateral ficar caído no chão a queixar-se de uma falta do avançado luso.

Por fim, e antes do apito final, Ronaldo ainda teve de fazer de «steward» e pedir a um invasor para abandonar o relvado.

Veja os momentos nos vídeos acima associados.