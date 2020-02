Anthony Lopes terminou a partida frente à Juventus sem qualquer defesa realizada. No final da partida, o guarda-redes do Lyon preferiu não entrar em euforias, lembrando que ainda há um jogo em Turim.



«Sabemos que podemos jogar com esta qualidade. O resultado está aí, era o que esperávamos e não sofremos um golo que era um dos nossos objetivos. É uma grande vitória, mas ainda a outra metade da eliminatória. O nosso sistema permitiu-nos estar próximos deles para que não jogassem de frente para a nossa baliza. Foi um trabalho coletivo», disse o internacional português, citado pelo L'Équipe.



Por sua vez, Aouar, médio que «inventou» o golo de Tousart, destacou o «grande» jogo da sua equipa.



«Não éramos favoritos, mas fizemos um grande jogo. Foi apenas a primeira mão, não conseguimos nada. Vamos a Turim com muita ambição. Antes temos de focar-nos no campeonato, precisamos de pontos. Não vamos a casa de Juventus como vítimas, mas com confiança», disse, à mesma fonte.