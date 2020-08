Apesar do palmarés riquíssimo, Joshua Kimmich nunca jogou uma final da Liga dos Campeões. Vai poder fazê-lo no domingo, no Estádio da Luz. O lateral/médio de 25 anos confessa-se «ansioso» por esta primeira vez no jogo decisivo da mais importante prova europeia de clubes.



«Não há título maior do que este. Queremos agarrar esta oportunidade. O hino tem algo de mágico, basta estar lá para perceber que esta é uma prova especial. Finalmente estamos na final e agora só pensamos em ganhar», afirmou o internacional alemão em conferência de imprensa, recordando também as últimas quatro eliminações do Bayern Munique, sempre nas meias-finais.



Kimmich aguarda «um jogo entre duas equipas muito equilibradas» e diz que a grande melhoria do Bayern Munique com a troca de treinador se deve, em especial, «ao lado humano» de Hansi Flick.



«Ele foi capaz de nos fazer sentir úteis. O lado humano é muito especial e ele nunca se esqueceu disso.»



O PSG-Bayern realiza-se às 20 horas de domingo, no Estádio da Luz, e o Maisfutebol estará a seguir tudo AO MINUTO na bancada de imprensa.