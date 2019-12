O FC Porto foi o clube português que mais lucrou financeiramente nas competições europeias em 2018/19, com mais de 80 milhões de euros (ME), superando os rivais Benfica (mais de 50 ME) e Sporting (11 ME).

Segundo os dados divulgados pela UEFA, os dragões, que entraram diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões da época transata, enquanto campeões nacionais, amealharam 80,61 ME, num percurso que terminou nos quartos de final, com a eliminação diante do Liverpool.

Já o Benfica lucrou 54,2 ME, sendo que a principal fatia resultou da participação na Liga dos Campeões, com 50,4 ME, aos quais se juntaram mais 3,8 ME de receitas na Liga Europa.

O Sporting, que chegou aos 16 avos de final da Liga Europa 2018/19, arrecadou um total de 11,2 ME em prémios da UEFA.

De acordo com os dados divulgados pela UEFA, o Barcelona, semifinalista da Liga dos Campeões, foi o clube que mais recebeu em prémios, com 117,7 ME, logo seguido por Liverpool e Tottenham, os dois finalistas da última edição da competição, com 111,1 ME e 101,6 ME, respetivamente.