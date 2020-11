Diogo Jota está nomeado para melhor jogador da semana da Liga dos Campeões, juntamente com Alassane Pléa (Borussia Monchengladbach), Erling Haaland (Borussia Dortmund) e de Youssef En-Nesyri (Sevilha).



Lembre-se que o internacional português marcou um hat-trick na goleada do Liverpool em casa da Atalanta tal como Pléa na «chapa 6» dos germânicos frente ao Shakhtar Donetsk. Quer o avançado do Borussia Dortmund, quer o do Sevilha anotaram dois golos nos triunfos das respetivas equipas.



Refira-se que o golo de Luis Díaz após um trabalho fabuloso de Corona contra o Marselha está entre os quatro nomeados para golo da semana. O internacional colombiano do FC Porto tem a concorrência de Lautaro Martínez (Inter de Milão), Suleymanov (Krasnodar) e de Pléa (Borussia Monchengladbach).