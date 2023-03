Jurgen Klopp assume que não vai ser fácil ao Liverpool afastar o Real Madrid dos quartos de final da Liga dos Campeões, depois da pesada derrota, consentida em casa, por 5-2, mas também diz que «enquanto houver um por cento de possibilidades», «gostaria de tentar» um milagre esta quarta-feira no Bernabéu.

«Há três semanas disse que o Real Madrid com aquele resultado estava na próxima fase. Agora já passaram três semanas e sabemos que temos um jogo para jogar. Se houver apenas um por cento de hipóteses, gostaria sempre e tentar. Estamos aqui para defrontar um adversário muito forte e tentar ganhar o jogo. É pouco provável, mas é possível», começou por enunciar o treinador em conferência de imprensa.

Depois da derrota em casa com o Real Madrid, o Liverpool reagiu com uma histórica goleada ao Manchester United (7-0), mas depois perdeu com o Bournemouth (0-1). «Se conseguimos surpreendermo-nos a nós próprios de uma forma negativa, também deveríamos ser capazes de nos surpreender de forma positiva. Uma coisa é clara, não estamos aqui a dizer “cuidado Madrid, vamos a caminho”», comentou o treinador alemão.

Para o jogo desta noite, o Liverpool não vai poder contar os médios Jordan Henderson e Stefan Bajcetic, ambos com problemas físicos.