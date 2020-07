Um estudo do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM) estima o impacto económico da «final a oito» da Liga dos Campeões de futebol, que decorrerá em agosto em Lisboa, em 50,4 milhões de euros.

Segundo o estudo de impacto económico e mediático da decisão da «Champions» que vai decorrer, num formato inédito, em Lisboa, de 12 a 23 de agosto, quase metade (49 por cento) do impacto «beneficiará refeições» em casa e fora da habitação.

Depois, o alojamento, com estadas mais longas devido ao modelo concentrado da fase final, contribui para 13% do impacto, as viagens para 9%, atividades turísticas ‘recebem' 5%, com as restantes percentagens divididas entre atividades publicitárias, eventos, compras e outras atividades comerciais.

O IPAM estima a presença de «16 mil adeptos sem bilhete e 3.300 visitantes na final», um número que conta com as comitivas das equipas, quatro centenas de jornalistas, mais de um milhar de integrantes do ‘staff' de apoio e outro milhar de convidados da UEFA, entre outros profissionais de produção e transmissão.

O Comité Executivo da UEFA decidiu que Lisboa vai ser o palco para o desfecho da edição de 2019/20 da Liga dos Campeões, em eliminatórias apenas com um jogo, nos estádios da Luz e José Alvalade, entre 12 e 23 de agosto.