Nuno Mendes partilhou nas redes sociais a enorme desilusão que significou a eliminação do Paris Saint-Germain diante do Real Madrid na Liga dos Campeões. Uma desilusão atenuada pelas palavras de conforto de antigos companheiros do Sporting.

«Não há palavras fortes que permitam expressar o quanto estamos desiludidos por ficarmos fora da Champions tão cedo… Vamos ter que usar este fracasso para voltarmos mais fortes. Obrigado mais uma vez aos adeptos pelo incrível apoio», escreveu o internacional português.

Uma publicação que levou a várias reações de antigos companheiros de Nuno Mendes, como Eduardo Quaresma, cedido pelo Sporting ao Tondela, num dos primeiros comentários à publicação do lateral do PSG. «A próxima é tua irmão», escreveu o jovem central. Tiago Tomás, atualmente no Estugarda, também manifestou-se solidário com o defesa. «Vais conquistar muitas», escreveu o jovem avançado.