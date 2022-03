Depois da eliminação diante do Real Madrid, o jornal Sport deu conta de uma desentendimento entre Gigi Donnarumma e Neymar. Segundo a mesma fonte, o internacional brasileiro apontou o dedo ao guarda-redes italiano pelo erro cometido no golo que deu início à recuperação merengue.



Perante a notícia que teve eco por toda a imprensa internacional, o avançado do PSG exibiu nas redes sociais uma conversa de WhatsApp com o transalpino.



«Olá Ney. Lamento o que aconteceu ontem. Esta notícia é inaceitável», escreveu Donnarumma junto a uma notícia do jornal Marca.



Por sua vez, Neymar deixou palavras de incentivo ao colega de equipa. «Amigo! Isto pode acontecer no futebol... Somos uma equipa e estamos contigo. Ainda és muito novo e ainda vais ganhar muita coisa! Levanta-te e seguimos. Abraço.»



Neymar partilhou, de seguida, outra story no Instagram a justificar por que razão desmentiu a notícia. «Odeio falar de notícias... mas essa é mentira. Não houve briga nenhuma dentro do vestiário!!», acrescentou.



Recorde-se que os parisienses venceram a primeira mão por 1-0 e estiveram na frente do marcador no Bernabéu, mas permitiram a recuperação dos espanhóis - Benzema foi o herói com um hat-trick.